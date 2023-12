VVD pleit voor consultatiebureau in nieuw gezondheidscentrum Meerstad

Foto via Bureau Meerstad

Als het aan de VVD-fractie in de Groninger gemeenteraad ligt, krijgt Meerstad een eigen consultatiebureau in het nieuwe, tijdelijk gezondheidscentrum.

Volgens de partij willen de initiatiefnemers achter het nieuwe gezondheidscentrum graag een consultatiebureau huisvesten in het pand, wat volgend jaar mei in gebruik wordt genomen. Maar de gemeente en GGD zouden hebben laten weten dat voor nieuw consultatiebureau in Meerstad geen geld zou zijn.

De gemeente en de gezondheidsdienst zouden deze beslissing opnieuw moeten overwegen, vindt de Groninger VVD. Raadslid Elisabeth Akkerman schrijft: “Aangezien Meerstad een kinderrijke wijk is, die groeiende is en er op dit moment zich een unieke kans voordoet, namelijk het starten van een gezondheidscentrum, is onze fractie van mening dat het de moeite waard is om hier nog eens naar te kijken.”

Het nieuwe, tijdelijke en grotere gezondheidscentrum in komt Grunopark – De Wierden, naast het maisdoolhof. Het gebouw is niet nieuw. Het pand werd in 2017 opgeleverd aan het UMCG als tijdelijke polikliniek. Dit wordt de komende tijd gedemonteerd en in Meerstad weer opgebouwd. Naast een huisartsenpraktijk is het de bedoeling dat ook apotheek, een tandarts, een verloskundige, een fysiotherapeut en logopedist in het nieuwe gebouw gaan komen, met daarnaast plek voor een kinderopvang. Als alles volgens plan verloopt, wordt het nieuwe, tijdelijke gezondheidscentrum op 1 mei volgend jaar in gebruik genomen