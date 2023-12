VVD baalt dat gemeente niks ziet in plan om appartementen te bouwen aan Van Heemskerckstraat

Het gemeentebestuur ziet niets in plannen om achter het Alfa-College, aan de Van Heemskerckstraat appartementen te realiseren. Foto: Google Maps

De fractie van de VVD is teleurgesteld dat het gemeentebestuur niks ziet in een plan om huurappartementen te realiseren op een binnenterrein aan de Van Heemskerckstraat.

Het gaat om een terrein achter het Alfa-college. Daar staan nu vervallen garageboxen en bedrijfsruimtes. Oud-Groninger en ontwikkelaar Gert Jan Munneke heeft vier jaar geleden een bouwvergunning aangevraagd om op het terrein 26 huurappartementen te realiseren. De gemeente ging aanvankelijk akkoord, maar trok de vergunning in nadat er vanuit de buurt bezwaren kwamen. Munneke probeert ondertussen zijn plan alsnog van de grond te krijgen, waarbij er afgelopen week een zaak diende bij de Raad van State. Tijdens de zaak bleek dat het Alfa-college prille plannen heeft om te gaan verhuizen. In dat geval wil de gemeente de handen vrij hebben om het gebied te kunnen ontwikkelen.

“Op deze manier gaan we de woningnood niet oplossen”, reageert raadslid Rik Heiner van de VVD. “Bij dit probleem kunnen we ook niet wachten tot morgen. Laten we stappen gaan zetten voor de mensen die nog op een zolderkamer bij hun ouders wonen, starters die nog steeds in een studentenhuis zitten, en voor al die ouderen die graag kleiner willen wonen.” De vraag is wel of je met dit aantal appartementen een probleem oplost. “Alle projecten bij elkaar opgeteld gaan zorgen voor grote aantallen woonruimte. Dit is gewoon nodig, en appartementen worden betaalbaar als er voldoende aanbod is.”