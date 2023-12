Vuurwerkverkoop barst los: “Vuurwerk is mijn guilty pleasure”

Nog maar een paar dagen, dan wisselen we 2023 in voor 2024. Tijdens de wisseling der jaren is het de traditie dat we de lucht kleuren met vuurwerk. De verkoop daarvan ging donderdagochtend van start. Zo ook in Hoogkerk bij vuurwerkhandel Giezen.

“Het loopt eigenlijk al sinds vanmorgen storm, het gaat heel goed,” aldus vuurwerkverkoper Erik Giezen. “Er is weer heel veel animo voor het vuurwerk. Het is echt een gezellige tijd. Je staat weer even met iedereen te praten. Ouders komen binnen met kinderen. Ik vind het echt heel erg leuk.”

Erik merkt dat er wel dingen veranderen in de verkoop van vuurwerk: “Ik merk dat er vooral heel veel hele grote boxen worden verkocht. Mensen die bij elkaar in de straat wonen kopen met elkaar een pakket of een box, dat zetten we neer, en dan doen ze het met de hele straat, ” vertelt Erik.

Vuurwerkverbod

In een enquête van OOG geeft 2 op de 3 deelnemers aan heil te zien in een landelijk vuurwerkverbod. “Dat snap ik!” zegt een mevrouw. “Maar vuurwerk is voor mij echt een guilty pleasure. Ik vind het geweldig. Net als een klein kind geniet ik ervan. Zolang het nog kan maak ik me daar schuldig aan.”

Een andere koper van vuurwerk begrijpt de discussie ook: “Het is logisch dat ze over een vuurwerkverbod nadenken, want er gebeuren veel te veel ongelukken. Er zijn wat mensen die het verpesten”, vertelt de jongeman. “Maar een merendeel kan gewoon normaal vuurwerk afsteken. Ik vind dat het wel moet blijven eigenlijk.”

‘De buit is binnen’

Sinds 1 december 2020 is het in Nederland verboden om knalvuurwerk, vuurpijlen, singleshots of F3 vuurwerk in bezit te hebben of af te steken. Daarnaast zijn Chinese matten, Romeinse kaarsen en babypijltjes ook verboden.

Maar wat mag dan wel? De lichtste categorie vuurwerk (F1) mag het hele jaar door worden aangestoken. Dan gaat het om sterretjes, knalerwten en kleine fonteintjes. Met Oud en Nieuw mag ook het een en ander uit de tweede categorie vuurwerk worden afgestoken (F2): Cakes, compoundboxen, grondbloemen en fonteintjes zijn toegestaan.

In vuurwerkhandel Giezen is in ieder geval genoeg keuze. Voor elk wat wils. “Ik heb drie potten gekocht. Vraag me niet hoe het heet”, vertelt een koopster. “Ik vind vuurwerk echt geweldig, maar het moet wel mooi, stevig vuurwerk zijn. Niet te groot, niet te klein. Een paar van die grote potten, dan is het klaar.”

Ook een andere koper is al geslaagd. “De buit is binnen. Het is siervuurwerk geworden”, vertelt hij terwijl hij een tas vol laat zien. “Dat is het enige wat mag in Nederland, hè. Dus dat wordt het.”

Verkoop tot zaterdag

Tot en met zaterdag kan er nog vuurwerk worden gekocht. Op zondag, Oudejaarsdag, is dat niet meer mogelijk. Het vuurwerk mag worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.