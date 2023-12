Vrijwilligers Oosterkerk stellen 138 kerstpakketten samen voor minima in de Oosterparkwijk

Leden van de Oosterkerk in de Oosterparkwijk hebben 138 kerstpakketten samengesteld die worden uitgedeeld aan mensen die het minder breed hebben.

De kerstpakketten hebben allemaal een persoonlijk tintje, omdat de ontvangers er van bijvoorbeeld een hobby hadden opgegeven of een bepaald soort dieet. De pakketten zijn betaald door de leden van de kerk zelf.

WIJ Oosterparkwijk zorgt er voor dat de kerstpakketten bij de juiste huishoudens in de wijk terecht komen. “We hebben verschillende pakketten”, aldus Axel Kroeze van WIJ Oosterparkwijk. “We hebben door moeten geven om wat voor een bewoner het gaat, of die alleenstaand is of die kinderen of huisdieren heeft. In de samenstelling van de kerstpakketten wordt daar rekening mee gehouden door de mensen van de Oosterkerk. Dat is natuurlijk fantastisch en erg leuk. Dan komt het echt als een verrassing bij de bewoners binnen”.

“Alleen al de buitenkant doet heel anders aan”, zegt Jan Zuur, vrijwilliger bij de Oosterkerk. “Maar in het pakket is het ook allemaal divers en verschillend”.