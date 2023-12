Vrijwel droge zaterdag met wat zon leidt naar wisselvallige jaarwisseling

De laatste aanloop naar de jaarwisseling wordt best mooi, maar is allerminst een voorbode voor een droge jaarwisseling. Het lange weekend voor de boeg wordt er één met twee gezichten.

Vrijdag wordt, naar het zich laat aanzien, één van de eerste dagen in de afgelopen weken waar de kans op een echte bui miniem is. Alleen op zaterdagavond zou er nog een lokaal buitje kunnen vallen. De rest van de dag verloopt bij een af en toe schijnend zonnetje tussen de wolken. Het wordt een graad of 9, bij een matig windje uit het zuidwesten.

Oudejaarsdag kent een heel ander weerbeeld. De laatste dag van 2023 wordt een grijze bedoening en zowel in de middag als in de avonduren kan daar wat regen bij vallen. De wind blijft matig en waait overwegen uit het zuiden, met zo nu en dan een zuidoostelijke of zuidwestelijke zwabber. Het wordt 9 graden.

Tijdens de avond- en nacht richting nieuwjaarsdag is er kans op een bui, bij een temperatuur van 6 of 7 graden. Ook nieuwjaarsdag wordt een grijze, met de hele dag kans op een bui of buitje. De wind blaast opnieuw matig uit het zuidwesten, bij een graad of 8 op de thermometer. Pas na woensdag trekt de kans op een bui wat weg. Hoewel de zon nog niet sterk terugkeert, daalt het kwik wel een paar graden.