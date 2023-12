Vrijdag, zaterdag en zondag minder treinen tussen Groningen, Eemshaven en Delfzijl

Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

Vanwege werkzaamheden rijden er komend weekend, op verschillende dagen, minder of geen treinen op delen van het spoor tussen Groningen, Delfzijl en de Eemshaven.

Vanaf vrijdagavond tot en met zondagnacht (tot en met maandagochtend 2.00 uur) rijden er helemaal geen treinen tussen Groningen, de Eemshaven en Delfzijl. Donderdagavond en -nacht rijden er geen treinen tussen Baflo en de Eemshaven. Tussen Groningen en Baflo rijden dan wel treinen. Het treinverkeer ligt de hele vrijdag (tot 20.00 uur) stil tussen Sauwerd en de Eemshaven en tussen Stedum en Delfzijl. Tussen Groningen en Sauwerd en tussen Groningen en Stedum rijden dan wel treinen.

Arriva zet bussen in op de eerdergenoemde trajecten waar het treinverkeer uitvalt. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd, die varieert van 15 tot 45 minuten. Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden. In het onderstaande schema is te vinden waar reizigers deze bussen kunnen vinden.

Haltes van het treinvervangend vervoer tussen Groningen en de Eemshaven

Groningen: bushalte C

Groningen Noord: bushalte

Sauwerd: voorzijde station

Winsum: busstation

Baflo: voorzijde station

Warffum: AVIA tankstation

Usquert: stationsplein

Uithuizen: voorzijde station

Uithuizermeeden: bushalte Johan van Veenplein

Roodeschool: stationsplein

Eemshaven: voor aankomst- en vertrekhal

Haltes van het treinvervangend vervoer tussen Groningen en Delfzijl