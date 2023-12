Vorig jaar twintig procent meer ernstige verkeersgewonden in Groningen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het aantal mensen wat vorig jaar ernstig gewond raakte in het verkeer is in Groningen vorig jaar fors toegenomen. Voornamelijk fietsers en ouderen raakten vaak ernstig gewond in het verkeer.

Dat blijkt uit cijfers in het rapport ‘De Staat van de Verkeersveiligheid’, wat eerder deze week naar buiten werd gebracht door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

In Groningen raakten vorig jaar 280 mensen ernstig gewond bij een verkeersongeluk. In 2021 waren dat er nog 230. De afgelopen jaren bleef het aantal ernstige verkeersslachtoffers vrijwel gelijk (220).

Groningen loopt daarmee in de pas met de rest van Nederland. Fietsers waren, net als in voorgaande jaren, verreweg de grootste groep weggebruikers die ernstig letsel opliepen in het verkeer. Opvallend genoeg waren bij dergelijke ongelukken vaak geen motorvoertuigen betrokken. Daarnaast was ruim de helft 60 jaar of ouder.

De SWOV vreest dat het aantal ernstige verkeersslachtoffer de komende jaren flink blijft stijgen, met mogelijk tot een verdubbeling in 2040. Het vergevingsgezind maken van de fietsinfrastructuur, een deel van de 50 km/uur-wegen binnen de bebouwde kom ombouwen naar 30 km/uur-wegen en het dragen van helmen door fietsers kunnen volgens de SWOV tot lagere aantallen slachtoffers leiden.