Voorstel oud-bestuurster voedselbank vindt gehoor: gratis opvang voor jonge kinderen uit arme gezinnen in drie stadswijken

De gemeente Groningen begint op 1 januari met een proef, waarbij gezinnen die in armoede leven gratis voorschoolse kinderopvang krijgen. De gemeente besloot met de proef te beginnen, nadat oud-voedselbankvoorzitter Maria Jongsma halverwege mei een voorstel indiende.

Jongsma deed de oproep in haar lezing bij de uitreiking van de Ubbo Emmiuspenning. Ze vroeg om gegarandeerde kinderopvang voor alle kinderen vanaf een half jaar oud. De gemeente vroeg daarop om geld bij het ministerie van binnenlandse zaken. Dat geld is binnen en daarom start de gemeente met een pilot in de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk.

Later komen daar ook een aantal maatregelen bij in de Korrewegwijk, de Indische buurt en de Hoogte bij. De pilot wordt de komende twee jaar gefaseerd ingevoerd. Naast de kinderopvang voor kinderen tot twee jaar, bedoeld voor kinderen van ouders zonder werk (die daardoor geen kinderopvangtoeslag krijgen), komen er meer nieuwe initiatieven. Zo gaan huiskamers in de eerder genoemde wijken langer open, komt er een extra huiskamer in De Hoogte en komen er extra klassenassistenten in de jongste groepen op basisscholen. Ook komt er meer ruimte voor contact met de GGD en komt er een peuterconsulent in de kinderopvang.

‘Dacht niet dat het zou lukken, maar ben ongelofelijk blij’

Wethouder Carine Bloemhoff ging woensdag persoonlijk langs bij Jongsma om het nieuws te vertellen. Jongsma lijdt aan de spierziekte ALS en stapte in oktober op bij de Voedselbank, omdat ze haar werk niet meer kon doen. “Ik ben er ongelofelijk blij mee”, vertelt Jongsma. “Ik had het mij ten doel gestel om de kinderopvang voor doelgroepen beschikbaar te maken. Maar ik dacht niet dat het zou lukken.”

Jongsma zag tijdens haar werk bij de voedselbank hoe moeilijk de ouders het hadden zonder kinderopvang: “Ik zag de moeders met jonge kinderen. Die kinderen zaten niet in de opvang, maar stonden met hun moeder in de rij. Dat is geen goede activiteit voor de ontwikkeling van een kind.”

Unieke pilot

Volgens Bloenhoff en Jongsma is Groningen een voorloper in Nederland met de pilot. “Dat is ook de ambitie die we willen uitstralen”, aldus Bloemhoff. Jongsma vult aan en besluit: “Er zijn drie dorpjes in Zeeuws-Vlaanderen waar ze dit doen. Maar verder doen ze dit nergens. Wat dat betreft zijn we een absolute voorloper.”