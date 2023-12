Voormalig FC-trainer Erwin van de Looi in beeld bij Heracles Almelo

Foto: Sportphotoagency.com

Voormalig FC Groningen-trainer Erwin van de Looi is in beeld om de nieuwe trainer van Heracles Almelo te worden. Dat meldt de Telegraaf.

De trainer moet daarmee de opvolger worden van de recent ontslagen John Lammers. Lammers werd vorig seizoen kampioen in de Keuken Kampioen Divisie, maar heeft het lastig gehad in de eerste seizoenshelft in de de Eredivisie. Vanwege slechte resultaten besloot de clubleiding van Heracles Almelo in te grijpen: Na de verloren wedstrijd tegen Vitesse (2-0) werd Lammers een dag na zijn zestigste verjaardag ontslagen. Van de Looi zit momenteel zonder club en zou direct aan de zijlijn kunnen staan.

Van de Looi was eerder bondscoach van Jong Oranje en hoofdtrainer bij FC Groningen en Willem II. Bij FC Groningen wist hij in 2015 de KNVB Beker te winnen, de eerste officiële prijs in de clubhistorie. Zijn zoon Tom was ook actief bij de club als speler. Momenteel speelt hij bij het Italiaanse Brescia Calcio.