Voorlichting over zorgverzekeringen op Grote Markt

Voor mensen die niet weten wat wel of niet vergoed wordt in het basispakket van de zorgverzekeraars organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zaterdag een speciaal voorlichtingsteam bij de Grote Markt in samenwerking met Stichting Inclusia.

Voor 31 december kan je je polis aanpassen of overstappen naar een nieuwe verzekeraar, maar veel mensen weten de juiste informatie niet te vinden over wat het beste bij hun situatie past.

“Er zijn nog steeds veel misverstanden over wat wel vergoed wordt in het basispakket en wat niet. En veel mensen vinden het ingewikkeld of spannend om hun polis of zorgverzekering aan te passen,” zegt Leonieke Schouwenburg van Stichting Inclusia.

“Wij merken dat dagelijks in onze praktijk. Voor die mensen organiseren we daarom bijeenkomsten in buurtcentra en gebedshuizen en staan we bij de markt. We werken daarbij samen met mensen die vertrouwen genieten binnen de verschillende gemeenschappen.”