Voorbereidingen gratis kerstbomenactie in volle gang: “Dat er zoveel lieve mensen zijn, dat raakt me”

Nog een paar dagen en dan vindt er in De Wijert een bijzondere actie plaats. Wat begon als een gratis kerstbomenactie is de afgelopen week uitgegroeid tot een grote happening. Initiatiefnemer Johan Winkelaar is onder de indruk.

Hoi Johan! Twee weken geleden sprak ik je ook. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd?

“Het is een gekkenhuis. Er zijn zoveel lieve mensen in Groningen. Er worden massaal spullen en goederen aangeboden die we zaterdag uit kunnen delen. Op dit moment zeggen we ook: we hebben genoeg. We moeten het namelijk zaterdag ook kwijt kunnen. Ik wil niet dat we na afloop met spullen blijven zitten. Het is de bedoeling dat alles weg gaat.”

De actie die jullie organiseren die is speciaal bedoeld voor mensen die het niet zo breed hebben hè?

“Vorig jaar hebben we een vergelijkbare actie gehouden. Het is ontstaan tijdens het WK voetbal. We zaten met een groep in een café te kijken naar een wedstrijd van het Nederlands elftal. Door iemand werd er toen gezegd dat het mooi zou zijn als we zouden winnen, omdat we dan een mooie stap zouden zetten. Daarop kwam een reactie dat het ook mooi zou zijn als iedereen een mooie kerst kan hebben. En op die manier is het balletje gaan rollen. Vorig jaar hebben we veertig bomen weggegeven, dit jaar geven we honderd gratis kerstbomen weg. Die dus inderdaad bedoeld zijn voor mensen die niet zoveel geld hebben. Twee weken geleden deed ik bij jullie de oproep om ook kerstversiering te doneren. Daar is behoorlijk gehoor aan gegeven. We kunnen de mensen verblijden met een boom, verlichting en versiering.”

Tot zover niets aan de hand …

“We hebben deze actie aangekondigd, en het is echt geweldig wat er allemaal op gang is gekomen. Restaurants uit de buurt hebben tegoedbonnen beschikbaar gesteld, FC Groningen heeft een gesigneerd shirt en VIP-kaarten ingebracht. Een meneer van ijshockeyvereniging GIJS belde mij of we ook 25 vrijkaartjes voor een wedstrijd wilden hebben. Drie kinderen kunnen drie maanden gratis trainen bij Spartan Fights, er zijn tien kaartjes voor het Sprookjeshof, en nog veel meer. Het is echt gigantisch.”

Je klinkt ontroerd …

“Ja. Wij komen met een initiatief om iedereen een mooi kerstfeest te bezorgen. De gedachte dat een kind thuis geen kerstboom heeft staan, en klasgenootjes dat wel hebben, puur omdat de ouders er het geld niet voor hebben, dat was ons uitgangspunt. En ik vind het geweldig dat zoveel mensen, organisaties en bedrijven een duit in het zakje hebben gedaan. Op zulke momenten realiseer ik mij: wat woon ik toch in een prachtige stad, met zoveel lieve mensen.”

Komende zaterdag vindt het allemaal plaats vanaf 11.00 uur op het terrein bij cafetaria Tasty Joe aan de Van Lenneplaan …

“Klopt. En we gaan er echt een feestje van maken. Er zal een poffertjeskraam staan en we hebben een grote suikerspinmachine geregeld. Ook zal er chocolademelk zijn, artiest Johnny Bach komt zingen en er zal een dj zijn. En we delen de bomen en alles wat we gekregen hebben uit. Daarbij gaan we niet het financiële huishoudboekje bekijken, maar we gaan uit van de eerlijkheid van de mensen. Dat er alleen mensen komen die het niet zo breed hebben. En tegelijkertijd maken we er ook een klein feestje van, dat mensen met een glimlach weer naar huis gaan.”

De actie vindt zaterdag 9 december plaats vanaf 11.00 uur aan de Van Lenneplaan bij cafetaria Tasy Joe en duurt tot 15.00 uur. Alle spullen die overblijven worden gedoneerd aan de Voedselbank Groningen.