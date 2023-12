Voorarrest verdachten van neersteken hulpverlener uit Stad opnieuw verlengd

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het voorarrest van de vijf mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van een 26-jarige hulpverlener uit Stad is met drie maanden verlengd. Dat heeft de rechtbank in Assen dinsdag besloten. Dat meldt RTV Drenthe.

De Groningse vrouw werd op 14 januari van dit jaar met messteken om het leven gebracht in een zorginstelling in Emmen waar ze werkzaam was. Een 17-jarige jongen uit Ruinerwold en een 20-jarige man uit Emmen werden kort na het drama opgepakt. Beiden gaven toe dat zij in het pand aan de Stationsstraat waren om een kluis te stelen. De diefstal liep uit de hand en leidde uiteindelijk tot een steekpartij. Het slachtoffer overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

De twee jongens maakten deel uit van een jeugdbende. Deze bende werd volgens het OM geleid door een 20-jarige man uit Groningen en een 20-jarige leeftijdsgenoot uit Emmen. Het duo was door de leiding op pad gestuurd, waarbij men niet met lege handen thuis mocht komen. Het OM vermoedt dat de groep in verschillende samenstellingen verantwoordelijk is voor verschillende straatroven en een overval die zich voornamelijk in en rondom Emmen hebben afgespeeld. Daar zou ook een 18-jarige jongen uit Roden bij betrokken zijn. Het verzoek van één van de advocaten of zijn cliënt thuis het proces af mag wachten werd door de rechter van tafel geveegd.