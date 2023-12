Vliegveld Eelde decor voor videoclip Guus Meeuwis en Acda en de Munnik

Foto via Groningen Airport Eelde

Thomas Acda, Paul de Munnik en Guus Meeuwis hebben een deel van de videoclip voor hun gezamenlijke kerstnummer ‘Hoe Dan Ook’ opgenomen op Groningen Airport Eelde.

Het trio van bekende muzikanten bracht donderdagavond de videoclip naar buiten voor hun kerstplaat. In de clip is te zien hoe Meeuwis via allerlei wegen probeert om thuis te komen voor de viering van Kerst. Acda en De Munnik figureren onder meer als piloten en mechaniekers op de luchthaven, naast andere rollen in de clip.

Tegelijk deelde Groningen Airport Eelde een aantal ‘Behind the Scenes’- foto’s van de clip. In een post op de LinkedIn-pagina van GAE is te zien hoe de drie muzikanten werken aan de video op de luchthaven.