Foto: 112 Groningen

Agenten hebben vrijdagochtend een forse hoeveelheid jerrycans gevonden aan de Euvelgunnerweg, net buiten de stad Groningen.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om meer dan vijftig jerrycans. Wat er in zit of heeft gezeten is nog onduidelijk.

De milieupolitie gaat de jerrycans nu onderzoeken. Pas daarna komt de politie met meer informatie over de jerrycans en de mogelijke inhoud.