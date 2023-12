Vijftig evenementen rond jaarwisseling met lichtshow op Grote Markt, maar geen Nieuwjaarsfeest

Rond de jaarwisseling worden er vijftig grote en kleine evenementen gehouden. Een Nieuwjaarsfeest komt er echter niet. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling (VVD) laten weten.

Schuiling reageerde daarmee op vragen van de VVD- en Stadspartij 100% voor Groningen-fracties. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Op Oudejaarsavond komt er een aftelmoment. Wij waren ook in de veronderstelling dat er een lichtshow zou komen. Waar gaat dit plaatsvinden?” Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Het organiseren van een Nieuwjaarsfeest is in 1918 ontstaan, en wordt door de gemeente sinds 1974 georganiseerd. Een onverwoestbare traditie met de Nieuwjaarstoespraak van de burgemeester en een concert van het NNO.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Ondernemers willen graag het Nieuwjaarsfeest terug”

Sijbolts: “Na ups and downs, waardoor de gemeente zich terugtrok, is het voortgezet door toenmalig nachtburgemeester Chris Garrit. Momenteel gebeurt er niets, en wij horen als fractie gefrustreerde geluiden dat ondernemers dit graag terug zouden willen zien. Kunnen we als gemeente niet een helpende hand bieden?”

Burgemeester Koen Schuiling: “Dit jaar is een overgangsjaar”

Burgemeester Schuiling is helder: “De ambities van ons winterprogramma hebben wij afgelopen zomer geformuleerd in een brief. We willen tussen de uittocht van Sinterklaas en de eerste week van januari een aantrekkelijk programma neerzetten. Dit jaar moeten we zien als een overgangsjaar. Door de verbouwing van de Grote Markt is niet alles mogelijk, maar dat neemt niet weg dat we ambitieuze plannen hebben voor de toekomst.”

“Twee nieuwe onderdelen”

“Doen we dit jaar dan niks? Jazeker wel. Er zijn vijftig grote en kleine evenementen die in de binnenstad, maar ook in de wijken en dorpen gaan plaatsvinden. WinterWelvaart is bijvoorbeeld een groot evenement, maar er zijn ook initiatieven aangemeld als lokale kerstmarkten, kerstconcerten en meezingcafés. En er zijn twee nieuwe onderdelen: op 15 december vindt de Stadspark Nightrun plaats. En op 16 en 17 december wordt de Christmas Urban Walk gehouden. Je loopt dan langs locaties waar het Kerstverhaal wordt uitgebeeld.”

“Dit jaar opnieuw lichtshow en aftelmoment”

Wat betreft de lichtshow: “Afgelopen jaar hebben we daar mee geëxperimenteerd. Dit jaar komt er opnieuw een lichtshow en een aftelmoment. Wel in een iets aangepaste vorm, waar we binnenkort meer over bekend gaan maken. De verschillende initiatieven die binnen zijn gekomen, die subsidiëren we, en de vergunningen van al deze vijftig evenementen worden nu verstrekt. Ten Boer heeft een aanvraag ingediend voor een vuurwerkshow. Deze aanvraag hebben we goedgekeurd.”

“Geen aanvragen voor Nieuwjaarsreceptie”

“Qua Nieuwjaarsreceptie kan ik vertellen dat we geen aparte inspanningen zullen doen om dit te organiseren. De vijftig evenementen zijn opgezet door veel creatieve ondernemers en enthousiaste buurtverenigingen. Voor het organiseren van een Nieuwjaarsreceptie zijn bij ons geen aanvragen ingediend. Mocht die behoefte er wel zijn, om een laagdrempelig en gratis evenement te organiseren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, dan zullen we hier in de toekomst over nadenken als de Grote Markt klaar is.”