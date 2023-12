‘Vervelende’ Stadjer aangehouden die agent in gezicht probeert te slaan

Foto: Andor Heij

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een ‘vervelende’ 18-jarige Stadjer aangehouden. Hij probeerde een agent te slaan nadat hij even daarvoor een horecagelegenheid in de Stad was uitgezet.

Volgens de politie was de man uit een horecagelegenheid gezet, omdat hij zich ‘zeer vervelend’ gedroeg. De Stadjer trof vervolgens op straat een aantal agenten van wie hij er één in zijn gezicht probeerde te slaan met zijn vuist. Hij raakte de agent niet en werd direct aangehouden.

De man is vandaag verhoord.