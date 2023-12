Verspreiding blauwtong door winter afgenomen: “Voor komend voorjaar houden we ons hart vast”

Door de koude temperaturen van de afgelopen week is de verspreiding van het blauwtongvirus afgenomen. Toch maakt schaapsherder Joshua Bos zich zorgen voor komend voorjaar.

“Wij hebben gelukkig nog niet te maken gehad met het blauwtongvirus”, vertelt Bos. “Wel hadden we onlangs een verdacht geval. Hier is onderzoek naar gedaan, maar dit bleek uiteindelijk niet om het virus te gaan. En noem het misschien geluk, want het virus is wel heel dichtbij geweest. In Schoonebeek hebben ze er bijvoorbeeld wel mee te maken gekregen. Op dit moment denk ik dat we een aantal rustige weken tegemoet gaan. Door de winter verspreidt het virus zich niet of minder snel. Maar ik hou mijn hart wel vast voor het komende voorjaar.”

Wat is blauwtong?

Blauwtong is een niet-besmettelijke virusziekte bij schapen, en andere herkauwers zoals runderen en geiten. De belangrijkste besmettingsroute is de beet van vliegjes, die knutten worden genoemd, die besmet zijn met het blauwtongvirus. Zieke dieren kunnen elkaar niet direct besmetten en de ziekte is niet overdraagbaar naar de mens. Het ziektebeeld bij schapen bestaat uit hoge koorts, speekselen, en zwellingen in de kop, tong en lippen. Daarnaast ontstaan er ontstekingen van de kroonranden bij de hoeven.

Stadskudde overwintert in Drenthe

Bos is herder bij de schaapskooi Bargerveen – Schoonebeek in Drenthe. Dit is tevens de thuisbasis van de stadskudde Groningen. “Met de schapen van de stadskudde gaat het goed. We hebben ze onlangs opgehaald uit de stad. Dat hebben we niet aan de grote klok gehangen. Het was slecht weer, en de dieren zagen er door het slechte weer ook niet meer zo representatief uit. Ze overwinteren nu hier in de schaapskooi.”

“Soms moet je een risico durven nemen”

De herder is ondertussen al bezig met de voorbereidingen op het voorjaar: “We willen graag dat de kudde sterk en op niveau blijft. Om er voor te zorgen dat er straks genoeg lammetjes komen maken de ooien deze periode kennis met de rammen. En het is natuurlijk een risico, veel schapen bij elkaar, en het blauwtongvirus. Maar soms moet je ook een risico durven nemen.”

“Ik maak me zorgen”

Bos hoopt dat er snel een vaccin op de markt komt. “In Zuid-Afrika is er al een vaccin ontwikkeld, maar dit mag nog niet de markt op, omdat het niet aan de eisen voldoet. Momenteel hoor ik daar niet zoveel over, maar ik kan me voorstellen dat men ook niet het achterste van de tong laat zien. Het ontwikkelen van een vaccin is natuurlijk een goudmijn. Maar het zou wel heel goed zijn als er snel iets komt. Hier bij ons is het koud, maar in andere landen zie je dat het virus zich nog verspreidt. Onlangs zag ik nog een casus in Kent in Engeland. Dus het blijft dichtbij, en er hoeft weinig te gebeuren om het hier ook weer te laten ontwaken. Dus ja, daar maak ik mij wel zorgen over.”