Foto: 112 Groningen

In het fietspad onder het viaduct van de zuidelijke ringweg over de Hereweg is zaterdagavond een enorm gat ontstaan.

Vermoedelijke gaat het om een zogenaamd zinkgat of sinkhole, dat ontstaat door het vele regenwater dat in de afgelopen periode naar beneden kwam.

Een aannemer heeft het gat afgezet met borden en linten. Het is onbekend wanneer het gat wordt gerepareerd.