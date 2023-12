Verdachte van aanval op Baudet onder voorwaarden vrijgelaten

De bus van FvD in Groningen (foto: Patrick Wind - 112 Groningen)

De 15-jarige verdachte van de aanval op Thierry Baudet is deze donderdag onder voorwaarden vrijgelaten. De jongen wordt ervan verdacht de leider van Forum voor Democratie mishandeld te hebben.

De raadkamer van de rechtbank heeft besloten de voorlopige hechtenis van de verdachte te schorsen. Baudet werd met een bierfles op het hoofd geslagen tijdens een verkiezingsbijeenkomst op 22 november in Café The Cabin aan het Zuiderdiep. De politicus is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De 15-jarige verdachte werd meteen vastgegrepen en overgedragen aan de gewaarschuwde politie.

Volgens het Dagblad van het Noorden is de 15-jarige tweelingbroer van de verdachte enkele dagen na het incident aangehouden op verdenking van medeplichtigheid. Ook die jongen is inmiddels weer op vrije voeten.

Vanwege de leeftijd van de verdachte is het Openbaar Ministerie zeer terughoudend met het verstrekken van informatie over de zaak. Wel is het OM bezorgd over de persoonlijke omstandigheden van de verdachten.