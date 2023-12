Veelal bewolkt maar droog weekend, na maandag kouder en natter

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

Het weer voor het komende weekend verandert weinig ten opzichte van de afgelopen dagen. De temperatuur hangt rond de 10 graden en is daarmee zacht voor de tijd van het jaar. Het blijft vrijwel helemaal droog tot maandagavond, waarna een buienfront onze kant op komt.

Zaterdag wordt vooral een grijze dag. Het kwik loopt op naar 9 of 10 graden, bij een matige wind uit het (zuid)westen. Zondag kent vrijwel hetzelfde weerbeeld, maar in de loop van de middag kan de zon zich ook af en toe laten zien. Het wordt 10 of 11 graden. De wind blijft uit het zuidwesten waaien, maar is iets krachtiger dan op zaterdag.

De eerste dag van de laatste week voor de kerstvakantie verandert er weinig tot in de avonduren. Bij 8 of 9 graden is het iets frisser. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. In de loop van maandagavond neemt de kans op regen toe. Deze trend zet dinsdag waarschijnlijk door en dinsdag is de kans op buien groot. De intensiteit neemt in de dagen daarna iets af, maar meer neerslag lijkt de rest van de week onvermijdelijk.