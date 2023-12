Veel schade door woningbrand in Haren, hond gered uit huis vol rook

Foto: 112 Groningen

In een woning aan de Viaductweg in Haren is woensdagavond brand uitgebroken. Daarbij wist de brandweer een achtergebleven hond uit het huis te redden.

De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen, die waarschijnlijk in de keuken van het huis was ontstaan. Het vuur was snel onder controle, maar de woning stond daarna nog wel vol rook.

Eén bewoner had wat van deze rook ingeademd en werd daarom nagekeken door ambulancepersoneel. Een hond was in de woning achtergebleven. Brandweerlieden wisten het dier te bevrijden. De dierenambulance was aanwezig om zich over de hond te ontfermen.