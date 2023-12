Veel akkers en weilanden staan blank

foto 112groningen.nl

In de provincie zien we goed de gevolgen van het vele hemelwater dat de laatste weken gevallen is. Veel akkers en weilanden staan onder water.

Net buiten Hoogezand stonden schapen te grazen met hun pootjes nat. In Tripscompagnie zijn er zandzakken langs de akkers gelegd voor bescherming van de akkers en boerderij. Het Winschoterdiep treedt bijna buiten zijn oevers. Waterschap Noorderzijlvest verwacht dat de waterstanden rond de jaarwisseling weer enigszins normaal zijn.

Normaal gesproken kunnen waterschappen het overtollige water goed kwijt, maar door de hoge waterstanden op zee lukt dat nu niet goed. 112Groningen maakte tweede kerstdag bijgaande foto.