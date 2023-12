‘Vapehandel’ bij Hoofdstation loopt uit op beroving met machete; OM eist 1,5 jaar cel

Foto: Dana60Cummins via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Het Openbaar Ministerie eist anderhalf jaar cel tegen een 21-jarige Stadjer, omdat hij eind juni probeerde om een minderjarige jongen te beroven van geld en een jas bij het Hoofdstation.

Dat meldt RTV Noord.

Een veertienjarige jongen uit de gemeente Westerkwartier sprak op 28 juni het Hoofdstation af met de verdachte om een paar ‘vapes’ van de 21-jarige Groninger te kopen. In plaats van de handelswaar toverde de Stadjer een groot kapmes tevoorschijn en maakte zijn slachtoffer, onder dreiging van het wapen, zijn jas en de honderdvijftig euro voor de aankoop van de ‘vapes’ afhandig.

Maar de rover uit Stad kwam niet verder. De 21-jarige verdachte werd even verderop in de kraag gevat door de politie. Toch hield de Stadjer vol dat de kleding van hem was. De bedreiging van het slachtoffer had volgens de verdachte te maken met een eerdere ruzie en vechtpartij.

Het OM gelooft het verhaal van de Stadjer niet en eist anderhalf jaar cel tegen de verdachte, waarvan zes maanden voorwaardelijk zouden moeten worden opgelegd door de rechtbank. Vier dagen voor kerst wordt duidelijk of de rechter daar in mee gaat.