Vanaf vrijdag duurzame drinkbekers op alle tribunes Euroborg

Foto via FC Groningen

Met de invoering van hardcups op Tonny van Leeuwen-tribune serveert FC Groningen vanaf vrijdag, wanneer de club het thuis opneemt tegen Telstar, haar drankjes voor supporters in duurzame drinkbekers op alle tribunes in de Euroborg.

Dat maakte FC Groningen woensdagmiddag bekend. Alle supporters die tijdens het thuisduel drinken bestellen in Euroborg krijgen dit uitgeserveerd in een hardcup, waar twee euro statiegeld op zit. De bekers zijn er in twee maten en staan garant voor één horecamunt. Bij elk eerste drankje wordt twee euro extra gerekend voor de beker. Wie bij drankje nummer twee de beker inlevert, krijgt een schone beker en betaalt niet opnieuw. De beker mag meegenomen worden naar huis als souvenir, of weer worden ingeleverd voor een horecamunt. De munt kan vervolgens weer worden ingeleverd voor geld terug.

Wegwerpbekers in voetbalstadions worden komend kalenderjaar sowieso verboden. Om de grote hoeveelheid plastic zwerfaval in te dimmen heeft de overheid besloten dat plastic wegwerpbekers per 1 januari 2024 verboden zijn. FC Groningen begon daarom half september met een proef rond de hardcups op de Koeman Tribune. Deze pilot is de afgelopen maanden geleidelijk uitgebreid, zodat de club volgend jaar goed voorbereid aan de slag kan met de nieuwe regels.