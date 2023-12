Van een natte, waterkoude start van de week tot een zacht weekend

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

Het wordt een wisselvallige week in de metropool van het Noorden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht Groningen deze week een natte start, gevolgd door wat grijze dagen en in het weekend wat opklaringen.

Dinsdagochtend is het droog, maar in de middag gaat het vanuit het zuidwesten flink regenen. Met 7 graden als maximumtemperatuur is het waterkoud en de zuidoostenwind is matig, windkracht 3 tot 4. ’s Avonds en ’s nachts blijft het regenen.

Woensdag is het rustig en grijs weer. Nu en dan valt er lichte regen en het wordt 7 of 8 graden. In de nacht 1 graad en droog weer met kans op mist. Aan de grond kan het licht vriezen.

Donderdag is het waterkoud en is er eerst kans op mist. Het wordt slechts 3 graden bij weinig wind uit het zuidwesten. In de nacht blijft de temperatuur hangen op zo’n 3 graden. Vrijdag is het met 8 graden een stuk zachter. Het blijft droog en er is veel bewolking, hoewel het ook nu en dan kan opklaren.

Tijdens het weekend houdt het droge weer aan. Wel is er veel bewolking en is het zacht met 8 tot 10 graden. Zondag is de grootste kans op een paar opklaringen. Na het weekend neemt de kans op regen gestaag weer toe en wordt het kouder als de stroming naar het westen tot noordwesten draait.