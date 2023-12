UMCG doet proefoperaties in op schaal nagebouwde operatiekamers

Foto: Joris van Tweel

Het UMCG wordt de komende jaren flink verbouwd. Zo komt er een nieuw operatiecentrum. Maar hoe zorg je dat de nieuwe operatiekamers naar wens zijn ingericht? Om die reden zijn de kamers op schaal nagebouwd en worden er proefoperaties gehouden.

“In het nieuwe operatiecentrum, dat straks uit drie verdiepingen bestaat, hebben we operatiekamers, hartcatheterisatiekamers, uitslaapkamers, Intensive Care afdelingen, intensieve zorgafdelingen en generieke verpleegafdelingen”, laat het UMCG weten. “Voor elk van deze ruimtes hebben we een mock-up gemaakt. Wat we in de ontwerpfase op papier hebben gezet wordt in deze mock-up volledig op schaal nagebouwd en ingericht. Op die manier kunnen we ervaren of het ook echt bevalt. Je hebt het dus over operatiekamers die vrijwel volledig functioneel zijn.”

“Als iets niet goed werkt dan kom je daar het liefst van tevoren achter”

In de mock-ups worden ingrepen nagespeeld. Daar zijn zorgprofessionals bij betrokken. “Soms komen daar dan dingen uit die we nog moeten aanpassen. Daar kom je natuurlijk liever van tevoren achter, dan wanneer je alles al gebouwd hebt in het definitieve operatiecentrum. Zo bleek bijvoorbeeld dat één van de pendels aan het plafond, waar de monitoren en zuurstof aan bevestigd zitten, in de Intensive Care mock-up te dicht op de achterwand te zitten. Niet zo handig, want de pendel had daardoor onvoldoende draaibereik. Het bijsturen van zo’n vaststelling is nu nog eenvoudig uit te voeren.”

“Dit is wel heel bijzonder”

Dat er een simulatieomgeving wordt gebouwd is niet uniek: “Maar zo uitgebreid als we deze mock-ups nu hebben opgesteld, inclusief werkende techniek, dat is wel heel bijzonder. Naast het testen van de techniek worden alle zorgprofessionals die straks in een van deze ruimtes komen te werken er eerst getraind. Maar ook daarna blijven de mock-ups als ruime academische leeromgeving heel geschikt voor scholing.” Ook al is er dus straks een nieuwe operatieafdeling, de mock-ups worden voorlopig niet afgebroken.” De verwachting is dat de eerste nieuwe operatiekamers begin volgend jaar in gebruik worden genomen.