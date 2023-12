UMCG-batterij die automatisch uit gaat als kinderen hem inslikken in de prijzen

Foto via UMCG

Twee UMCG-artsen namen deze week twee prijzen in ontvangst voor een kindvriendelijke knoopcelbatterij, die dankzij een zekering na een paar minuten uitgaat als kinderen hem inslikken.



De artsen namen de prijs voor productveiligheid van de Europese Unie en de KIJK Publieksprijs voor Beste Tech-idee van 2023 in ontvangst.

De internationale jury van de EU-prijs was vol lof over het initiatief: “Deze technologie is baanbrekend. Als het wordt aangenomen, zou dit sterfgevallen en ernstige verwondingen voorkomen; vooral bij jonge kinderen.” Voor de prijs voor het Beste Tech-idee van KIJK Magazine kon het publiek stemmen. De kindvriendelijke knoopcelbatterij kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. De vakjury van KIJK kende hen de zilveren medaille toe.

Volgens het UMCG overlijden er jaarlijks ongeveer tweeduizend kinderen na het inslikken van een knoopcelbatterij. Samen met onderzoekers van de RUG en de TU Delft ontwikkelden hart-longchirurg Tjark Ebels van het UMCG en KNO-arts Freek Dikkers daarom een gezekerde knoopcelbatterij. In deze batterij zit een zekering, die binnen enkele minuten nadat iemand deze heeft ingeslikt de stroom onderbreekt. Dit zogenaamde ‘Fused Button Battery-systeem’ kan worden gebruikt bij het maken van alle standaard knoopcelbatterijen.