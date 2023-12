Uit Den Haag vermiste vrouw (84) gevonden op Hoofdstation

Foto via Politie.nl

De 84-jarige vrouw die sinds afgelopen dinsdagochtend werd vermist uit Den Haag is teruggevonden. Agenten troffen de vrouw aan in de centrale hal van het Hoofdstation.

De vrouw werd op dinsdag rond 16.30 uur voor het laatst gezien op het Haagse Station Hollands Spoor. De politie vermoedde dat ze met de trein vertrokken in de richting van Leiden en Schiphol Airport. Woensdag rond 16.00 uur werd Hoogland nog in het centrum van Groningen gezien, in een supermarkt aan de Oude Ebbingestraat.

Rond 17.30 uur op vrijdagmiddag werd de vrouw aangetroffen in de centrale hal van het Hoofdstation. Agenten hebben de vrouw meegenomen. Volgens de politie verkeerde de vrouw in goede gezondheid.