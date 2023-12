Uit Den Haag vermist vrouw (84) voor het laatst gezien in Groningse supermarkt

Jacoba Hoogland - Foto via Politie.nl

De 84-jarige Jacoba Hoogland is sinds afgelopen dinsdagochtend vermist uit Den Haag. Afgelopen woensdag werd ze voor het laatst gezien in een supermarkt aan de Oude Ebbingestraat.

De vrouw werd op dinsdag rond 16.30 uur voor het laatst gezien op het Haagse Station Hollands Spoor. De politie vermoedt dat ze met de trein vertrokken in de richting van Leiden en Schiphol Airport. Woensdag rond 16.00 uur werd Hoogland nog in het centrum van Groningen gezien, in een supermarkt aan de Oude Ebbingestraat.

De 84-jarige Hoogland heeft grijs tot blond haar tot over haar schouders. Ten tijde van haar vermissing droeg Hoogland een gewatteerde donkerblauwe jas op heuphoogte, een lichte broek (mogelijk crèmekleur), een donkerblauw nylon rugzakje en een doorzichtige regenponcho. Ook had ze op enig moment een plastic tas van supermarkt Albert Heijn bij zich. Hoogland verplaatst zich mogelijk lopend of met de trein.

Wie meer informatie heeft over deze vermissing, kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0800-6070.