‘Twee op de drie Groningers wil een algeheel vuurwerkverbod’

Nog een paar dagen, dan is 2023 voorbij. Tijd voor het vieren van oud en nieuw. Als het aan de deelnemers een enquête van OOG over vuurwerk ligt, komt er een algeheel vuurwerkverbod. Twee op de drie respondenten van de vragenlijst geeft aan voor een landelijk vuurwerkverbod te zijn. Deze uitkomst in Groningen is vergelijkbaar met een landelijke peiling van het EenVandaag Opiniepanel.

OOG voerde het onderzoek uit met de tool van onderzoekdoen.nl.

Op dit moment is er geen landelijk vuurwerkverbod. Wel zijn er 16 gemeenten in Nederland die een lokaal vuurwerkverbod hebben afgekondigd. De gemeenteraad van Groningen heeft daar niet voor gekozen. Alhoewel er inhoudelijk waarschijnlijk wel een meerderheid voor te vinden is, denkt het grote deel van de raad dat het niet te handhaven is. In Groningen zijn momenteel 12 vuurwerkvrije zones. Daar mag geen vuurwerk worden afgeschoten. In de rest van de gemeente mag dat wel tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Jongeren meer verdeeld dan ouderen

1331 mensen hebben meegedaan aan de enquête. 67 procent van de mensen die onze enquête hebben ingevuld zijn voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod. In onze resultaten is duidelijk te zien dat de groep jongeren meer verdeeld is over een algeheel vuurwerkverbod dan de oudere groepen. 48 procent van de groep jongeren onder de 30 is voor een verbod, terwijl 49 procent tegen een verbod is. Alle overige leeftijdsgroepen zijn overwegend vóór een algeheel vuurwerkverbod.

Groningen is een enorme studentenstad. Er wonen dus veel jongeren in onze gemeente. De grootste leeftijdscategorie in Groningen is daarom de categorie onder de 30 jaar oud. Onze respondenten zijn juist vooral de wat oudere groepen. Daarom zou het heel goed kunnen dat het totale percentage Groningers dat voor een vuurwerkverbod is, in werkelijkheid iets lager zou kunnen uitvallen.

Mannen en vrouwen

Het verschil tussen mannen en vrouwen is duidelijk zichtbaar in onze enquête. 60 procent van de Groningse mannen is voor een algeheel vuurwerkverbod, terwijl bijna 80 procent van de vrouwen aangeeft voor een algeheel vuurwerkverbod te zijn. We hebben uit onze antwoorden niet kunnen afleiden wat daar de redenen voor zijn. Wel geeft iemand aan: “Er ontstaan sociaal veel te veel onveilige situaties voor vrouwen”. Het RTL Nieuwspanel publiceerde begin december dat meer dan de helft van de vrouwen rondom de jaarwisseling niet goed alleen over straat durft vanwege vuurwerk.

“Milieuvervuiling, gevaarlijk en dieronvriendelijk”

De voorstanders van een verbod geven verschillende redenen waarom zij voor een verbod zijn. Één respondent vat de voornaamste redenen in één antwoord samen: “Milieuvervuiling, gevaarlijk en dieronvriendelijk”. Verreweg de meeste mensen geven redenen die te maken hebben met dieren.

Zo schrijft iemand: “Mijn twee katten zijn doodsbang. Ik woon ook in een wijk waar het hele jaar door vuurwerk wordt afgeschoten. Een permanent verbod zal de aanvoer beperken, en daarmee hopelijk ook mij het hele jaar door rust geven”.

Ook veiligheid voor de mens is een veelgenoemde reden. “Veel menselijke vuurwerkslachtoffers zijn omstanders. Het geeft een enorme druk op de zorg en de nooddiensten die al overbelast zijn. Het kost de maatschappij klauwen met geld”, schrijft een respondent.

Een derde veelgenoemde reden is het milieu: “De schade aan mens en natuur staat niet in verhouding tot de lol die men eraan beleeft”, aldus een respondent.

Traditie moet in stand blijven, zorgt voor verbinding

Tegenstanders van het vuurwerkverbod hebben één voornaamste reden. Het is een traditie waar veel mensen plezier aan beleven en het hoort bij oud en nieuw.

Veel van de respondenten die tegen een verbod zijn, zien wel de problemen van illigaal vuurwerk. “Ik ben tegen illegaal vuurwerk, maar voor legaal vuurwerk. Niet alles verbieden en betuttelen. Illegaal zwaar bestraffen en betere controles en boetes bij vroegtijdig afsteken”, schrijft een respondent.

Een groot deel van de respondenten voorziet bij een algeheel verbod juist meer problemen: “Ik zie geen enkele reden om legaal vuurwerk te verbieden wanneer juist het illegale voorwerk voor overlast zorgt. Het legale vuurwerk verbieden gaat alleen maar meer mensen richting illegaal vuurwerk duwen”.

Uiteindelijk willen tegenstanders van een verbod vooral gewoon één avond genieten van het moois wat vuurwerk brengt: “Omdat er ook mensen zijn die er ontzettend veel plezier aan beleven. En het brengt uit de buurt mensen samen. Het zorgt voor verbinding”, schrijft iemand.

Alternatieven

Mocht er toch een verbod komen in de toekomst zijn er veel ideeën voor alternatieven. Bijna de helft van onze respondenten wil dat de gemeente initiatief neemt om één of meerdere vuurwerkshows te organiseren. Een kwart wil dat het gewoon blijft zoals het is. Andere opties die genoemd worden, zijn lichtshows of shows met drones.

OOG is dit jaar begonnen met het gebruiken van enquêtes voor de nieuwsgaring. De resultaten van dit onderzoek geven een adequaat beeld van de inwoners van onze gemeente maar zijn niet volledig representatief. Zo zien we dat er in de leeftijdscategorieën tot 30 jaar oud te weinig respondenten zijn ten opzichte van het werkelijk aantal inwoners in de gemeente in die groepen. Daarnaast zijn mannen in het onderzoek iets oververtegenwoordigd ten opzichte van vrouwen, en hebben we niet uitgevraagd wat bijvoorbeeld iemands inkomen of genoten opleiding is. Ook zijn waarschijnlijk vooral volgers van OOG die de enquête hebben weten te vinden. Ondanks dat is deze enquête zeer bruikbaar instrument om de mening van een behoorlijke groep inwoners van de gemeente Groningen te peilen.

