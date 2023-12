Twee aanhoudingen na Pro-Palestinademo op Hoofdstation

Foto via Politie.nl

De politie heeft donderdagavond twee personen aangehouden na afloop van een Pro-Palestina demonstratie op het Hoofdstation.

Volgens verschillende media zouden de twee demonstranten in de boeien zijn geslagen, omdat ze een ambtenaar in functie hadden beledigd.

De in eerste instantie vredige demonstratie begon om 18.00. De ‘sit-in’, die wekelijks op meerdere Nederlandse stations plaatsvindt na het oplaaien van het Israëlisch-Palestijns conflict in oktober, zou onrustig zijn geworden nadat de politie de demonstranten had gevraagd te vertrekken.

Een aantal zou daar niet direct gehoor aan hebben gegeven. Dat resulteerde in een handgemeen tussen de aanwezige agenten en de demonstranten, waarna twee mensen werden gearresteerd. Rond 19.00 uur keerde de rust terug op het station.