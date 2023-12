Foto: 112 Groningen

Als gevolg van een stroomstoring in het dorpje Baflo, rijden er op dit moment geen treinen tussen Groningen en Roodeschool. Netbeheerder Enexis verwacht dat de storing rond 23.30 uur is opgelost.

Zaterdagavond is Baflo, een dorpje in gemeente Het Hogeland, getroffen door een stroomstoring. Volgens netbeheerder Enexis is één postcode getroffen door de ‘spontane’ storing, maar wel precies in de buurt van het station.

Enexis doet op dit moment onderzoek naar de storing.