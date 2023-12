Trainer Erwin Heerlijn en Oranje Nassau gaan voor het zevende jaar

Foto Oranje Nassau. Erwin Heerlijn, trainer ON.

Erwin Heerlijn heeft zijn contract als trainer van eersteklasser Oranje Nassau met een jaar verlengd. Dat betekent dat Heerlijn straks voor het zevende seizoen aan het roer staat bij de voetbalclub.

“Met zijn uitgesproken voorkeur voor attractief avontuurlijk en aanvallend voetbal past Erwin uitstekend bij de cultuur en achtergrond van Oranje Nassau”, zegt Johan Lindemulder, voorzitter van de technische commissie van ON op de website van de club. “Verder wordt al jaren het bewijs geleverd dat veel voetballers op niveau uit de regio graag met hem samenwerken. Niet zelden noemen wij hem een magneet voor voetballers en daarmee draagt hij bij aan de aantrekkelijkheid van Oranje Nassau”.

“Ik ben er trots op dat er vanuit de spelers en de club nog altijd positief wordt gedacht over onze samenwerking”, aldus de 38-jarige Heerlijn. “Elk jaar kan ik hier werken met een goede selectie en kan ik nog altijd vol overgave proberen het team te laten spelen zoals ik en mijn staf dat graag zien. Ik hoop dat wij na de winterstop onze huidige vorm weer kunnen etaleren en kijk er naar uit om volgend seizoen weer voor de groep te staan”.

Oranje Nassau doet het goed. De club is koploper in de eerste klasse J en bovendien zit ON bij de laatste zestien van de noordelijke districtsbeker.

Na de winterstop gaat ON praten met de assistenten Marshall Pourier en Jesse Nienhuis en keeperstrainer Peter van der Sluis over het verlengen van hun contracten.