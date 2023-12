Tot na het weekend bewolkt, maar rustig weer in Groningen, daarna nog zachter met meer regen

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

De komende dagen brengen bewolkt, maar overwegend droog weer voor Groningen. Zodra de thermometer na het weekend een stand hoger dan 10 graden aangeeft, brengt het zachte weer ook buien onze kant op.

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zien de komende dagen er grotendeels hetzelfde uit: bewolkt, maar grotendeels droog. “Donderdag wordt het 5 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen. Ook vrijdag is het bewolkt en overwegend droog. Met 8 of 9 graden wordt het een stuk zachter en het blijft rustig weer.”

In het weekend kan er af en toe een spatje motregen vallen, vervolgt Kamphuis: “Zaterdag houdt het bewolkte weer aan en blijft het, met 9 of 10 graden, erg zacht. Zondag zijn de veranderingen klein en houdt het grijze weer met kans op een spatje motregen aan. Maandag volgt meer regen en wordt het met 10 of 11 graden nog zachter.”