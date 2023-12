TikTok-kanoërs aangekomen in Parijs: “Zwaarder dan gedacht”

Na ruim een maand kanoën zijn Herre Hettema en Jesper van Bochove zaterdag gearriveerd in Parijs. Halverwege oktober vertrokken ze kanoënd vanuit Groningen.

Het duo deed de afgelopen vijf weken verslag van hun belevenissen op TikTok. “Het is zwaarder dan we dachten”, laten de twee in een video weten. “Maar dankzij de hulp van andere mensen hebben we het toch gehaald.” De afgelopen dagen kregen de twee te maken met slecht weer. Per ongeluk hadden ze hun droogpakken buiten laten liggen, waardoor deze kletsnat waren geworden door de regen. En onderweg was er meer pech: sluizen gingen soms niet open en op sommige plaatsen was het te gevaarlijk om met een kano te varen. “En één van onze telefoons is in het water gevallen. Die hebben we weer opgevist.”

Herre en Jesper houden van een uitdaging. Afgelopen voorjaar vertrok het duo op de tandemfiets naar Marokko. Dit werd een groot succes op sociale media. Meer dan 250.000 volgers volgden hun avontuur. Onlangs kwam men op het idee om in een kano naar Parijs te gaan waarbij ze nog nooit samen in een kano hadden gezeten. “Voor nu zijn we er wel klaar mee”, klinkt het vanuit Parijs. “Onze vaders zijn onderweg om ons op te komen halen, zodat we morgen naar huis kunnen.”

En of er een vervolg komt? Waarschijnlijk wel. Zo klinkt het geluid om voor een volgende uitdaging iets met een gemotoriseerd voertuig te ondernemen.



Verslaggever Jetze Koper maakte in oktober een reportage over het duo: