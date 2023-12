Thomas (26) vermist. Voor het laatst gezien aan Kattenhage

De 26-jarige Thomas van Zeewijk Vink is sinds afgelopen nacht vermist. Hij is iets na middernacht voor het laatst gezien aan de Kattenhage in Groningen.

Thomas heeft kort donkerblond haar en heeft grijs/blauwe ogen. Hij is voor het laatst gezien met een zwart shirt, een donkere broek en witte schoenen van Reebok. Hij had waarschijnlijk geen jas aan. Bewoners die tussen de Kattenhage en de Eerste Hunzestraat wonen is gevraagd camerabeelden van afgelopen nacht te checken om te kijken of hij daar misschien op te zien is.

Weet jij iets over deze vermissing of heb je Thomas gezien? Bel dan de politie op 0800 6070 of 0900 8844