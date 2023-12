Terugroepactie: nieuwe campagne moet (ex-)Groningse ‘young professionals’ terug naar Stad halen

Afbeelding via Marketing Groningen

Young professionals die Groningen hebben verlaten terughalen naar het Noorden om de enorme hoeveelheid openstaande vacatures op te vullen. Een nieuwe campagne moet deze ‘young professionals’ terughalen uit de stadsdriehoek tussen de A2 en de ring van Amsterdam.

De ’terugroepactie’ richt zich op ‘young professionals’ die tussen 1988 en 1998 zijn geboren en eerder in de regio Groningen hebben gewoond, gewerkt of gestudeerd. De gemeente zoekt met name naar ‘professionals’ met affiniteit voor energie, gezondheid en digitalisering.

Bij de campagne hoort volgens marketing Groningen ook de taal die deze ‘young professionals’ spreken en schermt daarom met ‘USP’s’ (unique selling points) die Groningen aantrekkelijk moeten maken. Een bruisende binnenstad, een rijk cultureel aanbod, natuur om de hoek, meer ruimte om te wonen en te leven en plaats voor ontwikkeling op professioneel vlak moeten de hoogopgeleide (ex-)Groningers weer naar het Noorden krijgen.

In aanvulling op de Groningse terugroepactie is er een toolkit voor lokale ondernemers ontwikkeld, waarmee ook zij vertrokken noorderlingen terug kunnen lokken naar de regio. Meer informatie is hier te vinden.