Terugblik op historische duels tussen FC Groningen en Atlético Madrid in bioscoop Euroborg

Ruim veertig jaar geleden speelde FC Groningen de eerste Europese wedstrijden uit de historie tegen Atlético de Madrid. Half februari komen oud-spelers en staf van de FC bij elkaar in bioscoop Kinepolis in de Euroborg om de unieke wedstrijden te herbeleven met supporters.

Op 15 februari wordt in twee keer drie kwartier nog een keer op een bijzondere manier teruggekeken op die twee historische duels met wedstrijdbeelden en interviews met de betrokkenen. Ook Rooie Rinus en Pé Daalemmer zijn erbij om, net als in 1983, de sfeer te verhogen.

Eerste Europese tweeluik

Op 14 september 1983 speelde FC Groningen haar eerste Europese wedstrijden in Estadio Vincente Calderón in Madrid. Rob McDonald opende de score en zorgde zo voor het allereerste Europese doelpunt van de FC ‘met zijn slechte linkerbeen’. Keeper Harry Schellekens stond met zijn handen voor zijn gezicht nadat hij door zijn eigen verdediger Walter Waalderbos in de slotfase was gepasseerd voor de beslissende 2-1 voor de Spanjaarden.

Veertien dagen later kolkte het Oosterparkstadion. De messen van de Madrilenen waren geslepen, maar FC Groningen schreef historie met een 3-0 overwinning. ‘Ronald’ Jans, Erwin Koeman en Jan van Dijk zorgden ervoor dat FC Groningen een ronde verder ging in de UEFA-Cup.

Programma

Het programma op de dag na Valentijnsdag in Kinepolis begint om 19.00 uur. Rond 21.30 uur is er een ‘derde helft’ om na te praten. Kaaren zijn hier te koop.