Terugblik op bewogen jaar in Haren Doet Jaaroverzicht

Gedoe rondom de populaire Wijnloop, een populaire pakketbezorger die afscheid neemt en een verminderde huisartsenbezetting in de zomermaanden door personeelstekort. Het is een greep uit het nieuws uit een bewogen 2023 in Haren. Het was tijd om terug te blikken in Haren Doet.

Het radioprogramma van OOG over Haren deed dat zaterdag tijdens het Haren Doet Jaaroverzicht, tevens de laatste uitzending van het jaar. Al het belangrijke nieuws kwam voorbij, beknopt of uitgebreider.

4 Mijl is klein bier

Eén van de rubrieken uit het afgelopen jaar Haren Doet, was ‘Op weg naar de 4 Mijl’. Hierin werden deelneemsters Fabienne en Nikki gevolgd in hun voorbereiding op dit hardloopevenement van Haren naar Groningen.

Voor Fabienne was de 4 Mijl een opwarmertje, zo bleek. Zij was eigenlijk bezig met de voorbereidingen op de New York City Marathon in november, waaraan zij mee ging doen met haar vader, voor het eerst op deze iconische afstand.

Fabienne kwam langs tijdens het Haren Doet Jaaroverzicht om terug te blikken op dit voor haar bijzondere jaar. In New York ging het goed volgens haar. “Ik liep hem in drie uur en 45 minuten, maar kon daarna eigenlijk niet meer lopen”, blikt ze tevreden terug op haar resultaat. Nieuwe plannen zijn er ook, namelijk een reis naar Tokio voor de marathon aldaar in maart.

Ziggo-mediabox blijkt goud waard, ook voor de krant

Met Hein Bloemink werd ook gesproken. Hij is de drijvende kracht achter Haren de Krant, welke iedere maand huis-aan-huis wordt bezorgd in en rond Haren. Aan Bloemink werd gevraagd wat zijn meest memorabele verhaal van het afgelopen jaar is, en dat blijkt bijzonder te zijn.

In februari publiceerde Bloemink op basis van een tip van een freelance computertechneut uit Haren dat bezitters van een oude Mediabox XL van Ziggo op goud blijken te zitten. De provider neemt gebruikte boxen van dit type niet meer terug en zegt bij een opzegging of omwisseling tegen haar klanten dat de gebruikte box naar de milieustraat mag.

In de Mediabox XL zit echter een harde schijf met een inhoud van 500 GB. Ook oudere mediaboxen van merken als Humax en Samsung die soms weggegooid mogen worden hebben een harde schrijf aan boord. De harde schijf kan simpel worden geformatteerd en zo als externe harddisk worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een computer. Het zorgde voor een stormloop op de site van de krant.

“Ik moest bij de webhoster capaciteit bijkopen om mijn website in de lucht te houden”, blikt Bloemink terug. “Ik vind het erg mooi dat ik ontdekt heb hoe een klein, lokaal medium zoiets teweeg kan brengen wanneer een bericht viraal gaat.”

Traditioneel begin van het jaar

Dan is het ook het moment om vooruit te kijken. Een nieuw jaar begint voor duizenden Nederlanders traditioneel met een plons in het koude natuurwater. In het Paterswoldsemeer organiseert een groep veteranen al enkele jaren een nieuwjaarsduik.

“We willen op deze manier iets teruggeven aan onze omgeving”, zegt Klaas Wit. Hij is betrokken bij een woonvorm waar ex-militairen met PTSS wonen in Eelde. Zij kunnen door hun problemen niet meer goed zelfstandig wonen. “Iedereen uit de omgeving is maandag welkom.”

De duik vindt plaats om 13:00 uur bij het strandje van De Lijte aan de Meerweg. Vooraf aanmelden is gewenst en kan bij Wit via het mailadres kwit@zorggroepperspectief.nl.

Luister hier de hele uitzending van het Haren Doet Jaaroverzicht terug: