Temperaturen nog even in de vrieskast, eind van de week richting 10 graden

Foto Wouter Holsappel. ijzel,glad,winter,sneeuw

De aankomende dagen wordt het nog even bibberen in Groningen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kunnen we sneeuw, ijzel en mist verwachten. Maar tegen het weekend stappen de temperaturen uit de vrieskast en kunnen ze zomaar oplopen tot dubbele cijfers.

“Dinsdag valt er af en toe lichte sneeuw en is het lokaal glad. In de middag wordt het vrijwel overal droog en is het waterkoud en bewolkt bij 0 tot 1 graad. De wind uit het noorden tot noordoosten is matig, windkracht 3. Komende nacht lichte regen en kans op ijzel bij minima rond 0 of 1 graad en dus kans op gladheid.

Woensdagochtend is er kans op een mistbank. Verder is het bewolkt, kan er wat motregen vallen en is het waterkoud bij 3 of 4 graden. In de nacht minima temperaturen rond het vriespunt en kans op gladheid en mist.

Donderdag wordt het opnieuw kouder. Het is overwegend grijs met eerst kans op mist en het wordt slechts 1 of 2 graden. Verder is er weinig wind en blijft het droog. In de nacht minima rond het vriespunt en gaat het licht sneeuwen en dus kan het weer glad worden.

Vrijdag is het droog en loopt de temperatuur op naar 4 of 5 graden. Tijdens het weekend wordt het nog zachter. De 10 graden komt zelfs in zicht en gaat het weer regenen.”