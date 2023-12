Studentenkoor heeft het financieel lastig: “Tijdens de Adventperiode kan men ons inhuren”

Foto: ingezonden

Studentenkoor Gica uit de stad heeft het financieel lastig. Om het hoofd boven water te houden komt het koor in deze decembermaand met een opmerkelijk initiatief. Martijn Meelker van het koor heeft hoge verwachtingen.

Hoi Martijn! Bedrijven en instellingen kunnen jullie deze periode inhuren …

“Dat klopt. Als een bedrijf op zoek is naar een mooie toevoeging voor hun kerstevenement dan zijn wij beschikbaar om er iets unieks van te maken. Of het nu gaat om een zakelijke bijeenkomst, een gemeenschapsevenement of een privéfeest, ons koor is te huur om de feestelijke sfeer naar jouw speciale gelegenheden te brengen. Een aantal jaren geleden hebben we zoiets gedaan bij een winkelketen in de stad, en dat was ontzettend leuk.”

Wat is de reden waarom jullie dit nu opnieuw gaan oppakken?

“De aanleiding is dat we het financieel lastig hebben. Dat komt onder andere door de coronaperiode. Als Gica geven we twee keer in het jaar een concertreeks. Deze concert zetten ons in de schijnwerpers, maar we verdienen er ook geld mee. Gedurende een lange tijd was dit niet mogelijk, dus moesten we interen op onze reserves. En sinds vorig jaar hebben we te maken met inflatie. Alles wordt duurder. Dat zul je zelf merken in je portemonnee, en dat merken wij ook bij bijvoorbeeld de ruimtes die we huren.”

Wat zijn jullie verwachtingen voor deze actie?

“Misschien is het goed om te vertellen dat we ook op andere vlakken actie ondernemen. De contributie hebben we bijvoorbeeld al verhoogd. Ondanks dat we het niet willen moeten we wellicht nog een keer de contributie verhogen. En we hebben dus deze actie. Elk jaar geven we een concert voor het goede doel. Dat gaan we ook dit jaar weer doen. Zo’n concert levert ongeveer 150 tot 200 euro op. Als we nu een aantal concerten voor onszelf organiseren, dan zou dat misschien heel positief uit kunnen pakken voor onze begroting.”

Dat ik je vandaag spreek is niet gek want het is vandaag de eerste Adventszondag. Kunnen jullie niet op een mooie plek in de stad gaan staan, mooie Christmas carols gaan zingen waarbij mensen geld kunnen stoppen in een instrumentenkoffer?

“Dat zouden we wel willen, maar dat mag niet. Als je in de binnenstad muziek wilt maken, dan heb je een vergunning nodig. Dat is een heel gedoe, waarbij je zo’n vergunning van tevoren moet regelen. Het probleem is dat je nu niet weet of het op 16 december om 16.00 uur ’s middags droog is. Dus ondanks dat we dat heel leuk zouden vinden, is dat heel beperkt. Wel zijn we druk in gesprek met kerstmarkten om daar een rol te kunnen vervullen.”

Stel dat men dit leuk lijkt en men gaat met jullie in zee? Wat krijgen ze dan?

“Alles is bespreekbaar. Als het om een grote ruimte gaat, bijvoorbeeld Forum Groningen, dan komen we met zestien tot twintig personen. Gaat het om een intieme setting, bijvoorbeeld een huiskamer, winkel of klein bedrijf, dan komen we met bijvoorbeeld zes mensen. We zingen in sets. We zingen twintig minuten, dan hebben we tien minuten pauze, en vervolgens kunnen we weer twintig minuten zingen. En dat kan een aantal keren herhaald worden.”

De Adventperiode is qua muziek een hele rijke periode. Zijn jullie al druk aan het oefenen?

“Absoluut. We zijn vorige maand begonnen met de voorbereidingen. Deels zijn het werken die we elk jaar zingen. We hebben dit jaar twee nummers aan ons repertoire toegevoegd. Het gaat om Maria durch ein’ Dornwald ging en Gaudete, Christus est natus. De laatste is een lekker snel en vlot nummer. Daarnaast zingen we de liedjes die je ook verwacht. Carol of the Bells, Deck the Halls en Stille Nacht. En wat je zegt klopt. De kerstperiode is een hele rijke, muzikale periode.”

Mensen die interesse hebben. Kunnen zij contact met jullie opnemen?

“Jazeker, wij hebben flink wat ruimte in onze agenda. Men kan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen.

