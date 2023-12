Studentenhuis in binnenstad ontruimd vanwege koolstofmonoxide: “De CO-melder heeft erger voorkomen”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een studentenhuis aan de Gelkingestraat is in de nacht van zaterdag op zondag enkele uren ontruimd geweest vanwege koolstofmonoxide. Dankzij een CO-melder in het pand is erger voorkomen.

De melding van koolstofmonoxide in de woning kwam rond 00.50 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Het is niet voor het eerst dat we een CO-melding uit dit pand kregen”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Wij hebben in het pand een meting gedaan met onze viergasmeter, en daaruit bleek dat er inderdaad CO werd gemeten. Het pand was inmiddels, met hulp van politieagenten ontruimd.”

Opwarmen in de brandweerauto

Volgens nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl stonden zo’n tien tot vijftien studenten op straat. De fotograaf vertelt dat zij om de beurt op konden warmen in de brandweerauto. Noordhoff: “Rond 03.00 uur hebben we het gebouw weer vrijgegeven. We hebben het pand geventileerd en we hebben het gevaar weggenomen. Daarop konden de studenten weer terug naar hun kamers.”

“Gemeente gaat controle uitvoeren in gebouw”

Daarmee is de kous echter nog niet af. “Wat we aantroffen was een potentieel gevaarlijke situatie waarbij dankzij een CO-melder goed en tijdig is ingegrepen. Omdat het de tweede keer is dat we in actie moesten komen in dit pand, hebben we wel de nodige instanties geïnformeerd. Zo komt de gemeente komende week een controle uitvoeren in het gebouw wat er precies aan de hand is.”

“Hang een CO-melder op in je huis”

Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. Koolstofmonoxide ontstaat wanneer de verbranding door gebrek aan zuurstof onvolledig is. “Het wordt een sluipmoordenaar genoemd. Je proeft, ziet en ruikt het niet. De belangrijkste CO-bronnen in een woning zijn bijvoorbeeld hout-, kolen-, olie-, gas- of petroleumkachels. Onze tip aan mensen is om thuis een CO-melder op te hangen. Als je thuis een kachel of fornuis hebt, hang in deze ruimte zo’n melder op. Ze zijn te koop in alle doe-het-zelfzaken. Er zit een handleiding bij waar je zo’n apparaat het beste op kunt hangen.”

Meer informatie over koolstofmonoxide vind je op de website van de brandweer.