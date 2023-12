Storing in alle bruggen Rijkswaterstaat van Gaarkeuken tot Farsum

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Er ging dinsdagochtend iets niet goed met een flink deel van de bruggen van Rijkswaterstaat in Groningen. Volgens een woordvoerder ontstond er dinsdagochtend een storing, waardoor alle bruggen van Gaarkeuken tot Farsum het niet doen.

Alle bruggen over het Groningse deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl raakten dinsdagochtend rond 11.00 uur in storing. Voor Groningen betekent deze storing dat de bruggen over het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal het niet doen.

Rijkswaterstaat laat weten dat er een storing is ontstaan door zogenaamde ‘ontvlechtingswerkzaamheden’, waarbij Rijkswaterstaat probeert om de brugbediening van de provincie en haar eigen bruggen te stroomlijnen. De oorzaak voor de storing is nog niet geheel duidelijk en Rijkswaterstaat kan dan ook niet zeggen hoe lang de storing nog duurt.