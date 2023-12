Steunpunt Huren Groningen bestaat nu 1 jaar

Foto Andor Heij. Portiekwoningen, sociale huurwoningen

Het Steunpunt Huren Groningen viert op 7 december haar eerste verjaardag. Het steunpunt ontstond dankzij een initiatief van de Groninger Studentenbond en de gemeente.

Voorzitter Marinus Jongman van het steunpunt: “In een jaar tijd zijn we gigantisch gegroeid, geprofessionaliseerd en hebben we al heel veel huurders kunnen helpen. Dat we blij en trots zijn, is nog zacht uitgedrukt.”

De Groninger Studentenbond en de gemeente sloegen vorig jaar de handen ineen om een onafhankelijk, professioneel en bovenal kosteloos steunpunt op te richten voor huurders die hulp nodig hebben bij het oplossen van problemen met hun verhuurder. Veelvoorkomende voorbeelden zijn te hoge huurprijzen, gebrekkig onderhoud of niet kloppende servicekosten.

In een jaar tijd heeft SHG meer dan 240 zaken van huurders binnen gekregen, naast een drukbezocht inloopspreekuur, vele telefoontjes en e-mails met vragen. Het overgrote deel van die zaken wordt naar eigen zeggen naar tevredenheid afgerond. “Dat gaat alle kanten op: van schimmelwoningen die volledig zijn opgeknapt tot duizenden euro’s huurverlaging. Je wordt zo blij als je de resultaten en de blijheid van de huurders die we hebben kunnen helpen ziet. Daar doen we het voor natuurlijk.”

De organisatie wil de komende tijd verder doorgroeien om zodoende meer huurders te kunnen helpen. SHG bereikt maand op maand meer huurders en wil die groei vasthouden.