Stem nu op de OOG Radio Kerst Top 40

Foto: Kevin van der Laan

De dag vóór kerstavond gaat OOG Radio proberen om luisteraars het ultieme kerstgevoel te geven. Presentatoren van Haren Doet en Paul’s Weekend Wekker organiseren op 23 december de Kerst Top 40, samengesteld uit nummers die luisteraars hebben uitgekozen.

Paul van der Laan maakt op zaterdagochtend zijn programma ‘Paul’s Weekend Wekker’ op OOG Radio. Na zijn show is het de beurt aan Haren Doet. Na de show praten ze altijd samen nog even na: “Op een gegeven moment hadden we het over kerstnummers en hoe leuk ze eigenlijk zijn. Toen opperde we samen dat het superleuk zou zijn als we een Kerst Top 40 zouden uitzenden.” Kevin van der Laan van Haren Doet vult aan: “Ik heb vorig jaar de Top 20 gepresenteerd en hoe leuk is het om dit jaar samen met een ander een programma te mogen doen en nog 20 extra nummers toe te voegen.”

De nummers in de Kerst Top 40 komen niet uit de eigen playlists van de presentatoren. De kijkers, lezers en luisteraars van OOG mogen zelf kiezen welke nummers voorbij gaan komen. Dat kan hier. Naast de Top 40 komen veel gasten langs in de uitzending en krijgen luisteraars te horen wat er in de gemeente Groningen te doen is tijdens de kerstdagen.