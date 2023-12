Steekpartij in Vinkhuizen gebeurde na vechtpartij op straat, slachtoffer is 44-jarige Stadjer (update)

Foto via Politie.nl

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er een steekincident plaatsgevonden aan de Siersteenlaan in Vinkhuizen. Daarbij is één persoon, een 44-jarige man uit Groningen, gewond geraakt.

Het incident vond rond 02.00 uur plaats. Uit een eerste politie-onderzoek blijkt dat er een vechtpartij op straat was tussen het slachtoffer en meerdere personen. Bij deze vechtpartij werd het slachtoffer gestoken. De 44-jarige man uit Groningen is vervolgens op eigen initiatief naar een ziekenhuis gegaan.

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. Het politieonderzoek gaat verder. Wie de vechtpartij heeft gezien en nog niet met de politie heeft gesproken, kan contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. 0800-7000 is beschikbaar voor anonieme tips.