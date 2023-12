Stadskerk houdt Christmas Urban Walk door de binnenstad

De Stadskerk aan de Friesestraatweg start met een nieuw initiatief in de weken richting Kerst: een Christmas Urban Walk op zaterdag 16 en zondag 17 december.

Deelnemers kunnen in een wandeling op allerlei hotspots in de binnenstad kennismaken met het verhaal rond de geboorte van Jezus. De start is op de Nieuwe Markt. De wandelaars kunnen via het scannen van een QR-code van station naar station lopen. Langs de routes staan vrijwilligers van De Stadskerk om de wandeling in goede banen te leiden.

Op de diverse binnen- en buitenlocaties, waaronder het stadhuis en het Forum, wordt via dans, kunst en muziek het kerstverhaal verteld.

De Christmas Urban Walk is gratis toegankelijk voor jong en oud. Deelnemers kunnen kiezen voor een rondleiding van 30 minuten of een uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.