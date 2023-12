Stadshistoricus Beno Hofman (69) overleden

Beno Hofman is donderdag 28 december op 69-jarige leeftijd overleden. Met grote verslagenheid is binnen OOG gereageerd op dit verdrietige nieuws. Beno was meer dan twee decennia lang één van de boegbeelden van OOG.

De medewerkers en vrijwilligers van OOG wensen zijn vrouw, zijn kinderen en alle nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Beno’s Stad

Beno maakte 400 uitzendingen van Beno’s Stad voor OOG. Hierin maakt hij op laagdrempelige wijze de geschiedenis van Stad en Ommeland toegankelijk voor een breed publiek. Beno was een echte verhalenverteller met een groot hart en een goed gevoel voor humor. Hij bracht de geschiedenis op unieke wijze tot leven.

Zijn inzet voor OOG en RTV Noord en vooral zijn bijdrage aan de ontwikkeling van kennis over de eigen geschiedenis van Groningen zijn van onschatbare waarde geweest.

Erkenning kreeg Beno onder andere met de Erepenning van de stad Groningen, die hij in 2010 na de 400e uitzending van Beno’s Stad kreeg uitgereikt door het College van de gemeente Groningen. Maar zelfs ook internationaal was er waardering voor de manier waarop hij geschiedenis tot leven wist te brengen.

Stadswandeling

Tijdens de coronacrisis maakte Beno samen met Mirre van de Klok De Stadswandeling. Het idee was om de kijkers van OOG wat extra’s te bieden tijdens maatregelen wanneer lockdowns de pandemie moesten beteugelen. Zo maakte een heel nieuw publiek kennis met Beno.

Het geheugen van Groningen

Beno was dé stadshistoricus van Groningen. Hij schreef tal van boeken en artikelen, maakte video’s en een podcast. Op veel monumenten in de stad valt een omschrijving van zijn hand te lezen. Zijn nalatenschap is buitengewoon indrukwekkend.

Beno is zo een onderdeel geworden van de geschiedenis waar hij zo van hield. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de stad Groningen.

Zijn overlijden laat een leegte achter in onze organisatie. Beno was echt onderdeel van de OOG-familie.

We zullen hem missen, als collega en als mens. Maar we zullen ook met veel plezier en waardering terugblikken op een rijke samenwerking en onze gezamenlijke geschiedenis koesteren.

Afgelopen september maakte Mirre van de Klok nog een terugblik op 25 jaar Beno’s Stad: