Stadjers aangehouden voor verkoop illegaal vuurwerk, onder meer aan minderjarigen

Foto: Politie Oost Friesland via Facebook

De politie heeft twee mannen uit Groningen aangehouden voor de handel in illegaal vuurwerk. De politie kwam de Stadjers op het spoor via drie minderjarige jongens uit Friesland, die het vuurwerk van de Stadjers hadden gekocht.

Volgens de politie kwamen de drie minderjarigen en de twee volwassen Groningers (beiden 22-jaar, aldus Omrop Fryslân) op de politieradar na een anonieme melding. Ook de drie minderjarigen uit Drachten verkochten het via de Groningers verkregen vuurwerk aan anderen.

‘Handelswaar’ net uit Polen gehaald

Nadat duidelijk werd dat de Friese jongeren het zware vuurwerk van de Stadjers hadden gekocht, deden agenten ook een instap bij de twee Groningers. “Daar troffen wij vuurwerk aan die ze de vorige dag uit Polen gehaald hadden”, schrijft de politie. “Nadat we de mobiele telefoon van één van de mannen uitgelezen hadden, hebben wij ook in andere steden in Noord-Nederland een doorstap kunnen maken. Daarbij is ook illegaal vuurwerk aangetroffen.”

Alle genoemde verdachten zijn aangehouden. Tijdens laatstgenoemde huiszoekingen zijn geen aanhoudingen verricht.