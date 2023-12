Stadjer krijgt zes maanden cel, taakstraf en rijontzegging voor dodelijk ongeval op Afsluitdijk

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een 23-jarige man uit Groningen heeft vrijdag een celstraf van een half jaar, zestig uur taakstraf en een rijontzegging van twee jaar opgelegd gekregen door rechtbank in Leeuwarden. De student kreeg de straf, omdat hij een zeer ernstig verkeersongeval veroorzaakte op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.

De student uit Groningen 22 juni vorig jaar onderweg van Heerhugowaard naar huis. Gedurende de hele autorit was de man afgeleid, omdat hij veelvuldig gebruik maakte van zijn telefoon. De Stadjer miste door zijn gechat op zijn mobieltje meerdere waarschuwingsborden met daarop de tekst ‘kans op file en wegwerkzaamheden’. Daardoor reed hij met ongeveer 100 kilometer per uur in op een stilstaande/langzaam rijdende file. Door dit ongeluk kwam een echtpaar om het leven en raakte een ander echtpaar gewond.

“De nabestaanden is een groot en onherstelbaar leed berokkend”, aldus de rechtbank. “Dit gemis is door de dochters en twee van de kleinkinderen op indringende wijze verwoord tijdens het voorlezen van hun slachtofferverklaring ter terechtzitting.” De rechtbank ziet zich daarom genoodzaakt geen lichtere straf op te leggen dan een celstraf: “De verdachte heeft zeer onverantwoordelijk gehandeld, door gedurende vrijwel de gehele autorit veelvuldig te chatten op zijn mobiele telefoon.”